⚡️ Итоги дня: компьютеры подорожают на 10%, в ГД обсуждают льготы на бензин и амнистию в День матери, спрос на аренду елок вырос в 3 раза

Компьютеры в России подорожают на 10% в начале 2026 года. Это связано с ростом закупочных цен на них.

В России хотят разработать 3-5 моделей легких самолетов для региональных маршрутов. К работе привлекут небольшие конструкторские бюро и фирмы, имеющие опыт проектирования и постройки аналогов американского малого самолета Cessna.

Продажи безлактозного молока в России растут быстрее традиционного. Это связано в том числе с трендом на здоровый образ жизни. Продажи выросли в денежном выражении на 84,1%, в натуральном — на 57,9%.

В Госдуме рассчитывают, что новый ГОСТ на тюбинговые горки вступит в силу этой зимой. Документ предусматривает маркировку как самих тюбингов, так и горок для их использования, что гарантирует безопасность эксплуатации зимнего инвентаря.

Зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич считает, что нужно предоставлять отдельным группам населения льготы на бензин. А также установить на рынке нефтепродуктов универсальные правила для всех производителей и продавцов, определив при этом социальные группы, нуждающиеся в дополнительной поддержке.

Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии для женщин в связи с Днем матери. От наказания предлагается освободить женщин, осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавших лишение свободы и имеющих несовершеннолетних детей.

За девять месяцев 2025 года резко упали объемы продаж имущества банкротов с аукционов — на 42,5%, с 57,3 млрд за тот же период в 2024-м до 33 млрд рублей.

Спрос на аренду живых и искусственных елок в ноябре вырос почти в пять раз год к году, а спрос на услуги по новогоднему оформлению и декору — в 3,4 раза.

Минкультуры предложило полностью оплачивать создание мультфильмов из бюджета. Это позволит запустить производство и прокат национальных анимационных фильмов для детей и юношества. Пока что 100% финансирование действует только для художественных фильмов.

Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил, что после перехода вузов на новую модель высшего образования в социально-гуманитарное ядро войдут предметы «История России», «Основы российской государственности» и «Философия». Эти дисциплины будут обязательны.

Свыше 170 школьных преподавателей точных наук из 51 региона России получат гранты Т-Банка в рамках ежегодного всероссийского конкурса «Вклад в поколение». Победители конкурса будут получать по 25 тыс. рублей в течение учебного года.

Мошенники отправляют школьникам ссылки на сайты, имитирующие Минобрнауки и «Госуслуги» для кражи данных. В ссылках используют слово minobrnauki в домене, который копирует «Личный кабинет учащегося». Для доступа к ресурсу школьникам предлагают указать ФИО, номер телефона, ИНН, СНИЛС или паспортные данные.

Россияне стали реже оплачивать покупки своим лицом. В третьем квартале 2025 года объем платежей по биометрии упал на 15%.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиянок рожать сразу после 18 лет. По ее словам, это должно стать нормой.

Мессенджер MAX теперь могут установить пользователи операционной системы Astra Linux. Возможность скачать МАХ появилась у миллионов пользователей, в том числе сотрудников медицинских и образовательных учреждений, госкорпораций и министерств.