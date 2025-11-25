ЦОК КПК УСН 25.11 Мобильный
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход →
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: компьютеры подорожают на 10%, в ГД обсуждают льготы на бензин и амнистию в День матери, спрос на аренду елок вырос в 3 раза

Подготовили обзор главных событий дня — 25 ноября 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Компьютеры в России подорожают на 10% в начале 2026 года. Это связано с ростом закупочных цен на них.

  • В России хотят разработать 3-5 моделей легких самолетов для региональных маршрутов. К работе привлекут небольшие конструкторские бюро и фирмы, имеющие опыт проектирования и постройки аналогов американского малого самолета Cessna.

  • Продажи безлактозного молока в России растут быстрее традиционного. Это связано в том числе с трендом на здоровый образ жизни. Продажи выросли в денежном выражении на 84,1%, в натуральном — на 57,9%.

  • В Госдуме рассчитывают, что новый ГОСТ на тюбинговые горки вступит в силу этой зимой. Документ предусматривает маркировку как самих тюбингов, так и горок для их использования, что гарантирует безопасность эксплуатации зимнего инвентаря.

  • Зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич считает, что нужно предоставлять отдельным группам населения льготы на бензин. А также установить на рынке нефтепродуктов универсальные правила для всех производителей и продавцов, определив при этом социальные группы, нуждающиеся в дополнительной поддержке.

  • Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии для женщин в связи с Днем матери. От наказания предлагается освободить женщин, осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавших лишение свободы и имеющих несовершеннолетних детей.

  • За девять месяцев 2025 года резко упали объемы продаж имущества банкротов с аукционов — на 42,5%, с 57,3 млрд за тот же период в 2024-м до 33 млрд рублей.

  • Спрос на аренду живых и искусственных елок в ноябре вырос почти в пять раз год к году, а спрос на услуги по новогоднему оформлению и декору — в 3,4 раза.

  • Минкультуры предложило полностью оплачивать создание мультфильмов из бюджета. Это позволит запустить производство и прокат национальных анимационных фильмов для детей и юношества. Пока что 100% финансирование действует только для художественных фильмов.

  • Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил, что после перехода вузов на новую модель высшего образования в социально-гуманитарное ядро войдут предметы «История России», «Основы российской государственности» и «Философия». Эти дисциплины будут обязательны.

  • Свыше 170 школьных преподавателей точных наук из 51 региона России получат гранты Т-Банка в рамках ежегодного всероссийского конкурса «Вклад в поколение». Победители конкурса будут получать по 25 тыс. рублей в течение учебного года.

  • Мошенники отправляют школьникам ссылки на сайты, имитирующие Минобрнауки и «Госуслуги» для кражи данных. В ссылках используют слово minobrnauki в домене, который копирует «Личный кабинет учащегося». Для доступа к ресурсу школьникам предлагают указать ФИО, номер телефона, ИНН, СНИЛС или паспортные данные.

  • Россияне стали реже оплачивать покупки своим лицом. В третьем квартале 2025 года объем платежей по биометрии упал на 15%.

  • Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиянок рожать сразу после 18 лет. По ее словам, это должно стать нормой.

  • Мессенджер MAX теперь могут установить пользователи операционной системы Astra Linux. Возможность скачать МАХ появилась у миллионов пользователей, в том числе сотрудников медицинских и образовательных учреждений, госкорпораций и министерств.

  • Ирина Аллегрова продлила действие одноименного товарного знака до 2 марта 2036 года.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет