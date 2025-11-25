📃 В новых регионах можно использовать бумажные больничные до 2027 года

Жители новых регионов РФ постепенно переходят на электронные больничные. Переход завершится до начала 2027 года.

Замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов рассказал, что жители новых регионов имеют право предъявлять бумажные больничные листы до начала 2027 года.

«В данный момент электронный документооборот практически полностью введен, однако все же остаются отдельные медицинские учреждения, где он пока не внедрен», — сказал Пудов.

Минтруд рассчитывает, что до 2027 года новые регионы полностью перейдут на электронные документы. Уже больше 95% страхователей пользуются такими больничными, а до конца 2026 года переход будет полностью завершен.