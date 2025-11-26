В Курске с 2026 года вводят туристический налог

В следующем году ставка налога составит 2%, дополнительные льготы предусмотрены для беженцев.

Курское городское собрание одобрило введение в городе туристического налога. Он начнет действовать с 2026 года, сообщается на сайте горсобрания.

«На территории муниципального образования "городской округ город Курск" установлен туристический налог», — говорится в сообщении.

Предусмотрены такие ставки турналога:

в 2026 году — 2% от налоговой базы;

2027 году — 3%;

2028 году — 4%;

с 2029 года — 5%.

Кроме льготных категорий, установленных в НК, от туристического налога в Курске освободят:

россиян, вынуждено покинувших жилье и находящихся в пунктах временного размещения и питания в Курске;

россиян, иностранцев, лиц без гражданства, проживающих на территории Украины и в субъектах, где введены максимальный и средний уровни реагирования, которые покинули свои дома и временно размещены в Курске.

Решение Курского горсобрания вступит в силу с 1 января 2026 года.