В Курске с 2026 года вводят туристический налог
Курское городское собрание одобрило введение в городе туристического налога. Он начнет действовать с 2026 года, сообщается на сайте горсобрания.
«На территории муниципального образования "городской округ город Курск" установлен туристический налог», — говорится в сообщении.
Предусмотрены такие ставки турналога:
в 2026 году — 2% от налоговой базы;
2027 году — 3%;
2028 году — 4%;
с 2029 года — 5%.
Кроме льготных категорий, установленных в НК, от туристического налога в Курске освободят:
россиян, вынуждено покинувших жилье и находящихся в пунктах временного размещения и питания в Курске;
россиян, иностранцев, лиц без гражданства, проживающих на территории Украины и в субъектах, где введены максимальный и средний уровни реагирования, которые покинули свои дома и временно размещены в Курске.
Решение Курского горсобрания вступит в силу с 1 января 2026 года.
