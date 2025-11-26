Силуанов обещает активнее использовать нейросети в бюджетном процессе

Сейчас искусственный интеллект используют для расчетов альтернативных объемов бюджета, а также для помощи другим ведомствам в составлении заявок на бюджетные деньги.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о планах активнее применять искусственный интеллект в бюджетном процессе. Сейчас нейросеть используют как «экономиста первой категории».

«Конечно, мы ждем большего внедрения искусственного интеллекта в бюджетный процесс. Уверен, что за этим будущее — так это и будет. Пока мы его используем как хорошего экономиста первой категории», — сказал глава Минфина.

Также он добавил, что Минфин стал первым ведомством, которое внедрило в работу искусственный интеллект.

Сейчас ИИ считает альтернативные объемы, доходы бюджетной системы, помогает министерствам правильно составлять заявки на получение бюджетных ассигнований.