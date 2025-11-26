Глава «АвтоВАЗа»: госзакупки российских машин нужно распространить на госкомпании

Решения по этому поводу уже приняты, теперь нужно настроить нормативную базу наладить контроль.

Требования госзакупок автомобилей российского производства следует распространить на госкомпании и подконтрольные государству юрлица, уверен гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Государством введены достаточно жесткие требования по локализации автомобилей при закупке для государственных и муниципальных нужд. <…> Конечно, это требование нужно распространить и для всех госкомпаний, других юридических лиц, которые находятся под контролем государства», — заявил Соколов.

Принципиальные политические решения по этому поводу давно приняты. А теперь нужно донастроить нормативную базу и жестко контролировать выполнение поручения Президента РФ, добавил глава «АвтоВАЗа».