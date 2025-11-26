Матерей в декрете могут освободить от штрафов и пеней по кредитам

Норму об освобождении предлагают распространить и на период до вступления закона в силу.

Депутаты от ЛДПР и сенаторы предложили освободить родителей в отпуске по уходу за ребенком от штрафов по кредитам.

О законопроекте рассказал лидер партии Леонид Слуцкий.

«Женщина, только что ставшая матерью, нуждается в заботе и поддержке. От ее душевного состояния зависит здоровье – и ее, и ребенка. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы защитить матерей, чтобы они могли наслаждаться каждым мгновением с малышом, а не сражаться с растущими долгами и нервным напряжением, особенно когда выплачиваемые пособия далеки от прежней зарплаты», — заявил Слуцкий.

Поэтому ЛДПР внесла законопроект, который запретит банкам начислять штрафы и пени заемщикам на время отпуска по уходу за ребенком. Также предлагается освободить родителей от уплаты таких неустоек, если их начислили до вступления закона в силу.

А если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.