Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: мошенники распространяют вирусы под видом антирадара, Сбер внедрит оплату ладонью и оценку здоровья по камере, 8% могут собрать на первоначальный взнос

Подготовили обзор главных событий дня — 26 ноября 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Доля женщин в продажах шампанского и игристых вин составляет 60%, вина — 57%, ликеров и настоек — 54%, слабоалкогольных напитков — 52%. В то же время в продажах пива и коньяка доля покупательниц только 47%, водки — 46%, а виски — 43%.

  • Россия с начала 2025 года увеличила импорт мандаринов из Марокко на 74%, из Южно-Африканской Республики (ЮАР) — на 42%, из Китая — на 27,5%.

  • Инфраструктура Сбера готова под массовое применение технологии оплаты ладонью, технология идентификации реализована по принципам, сопоставимым с отпечатком пальца.

  • Сбер запустил экспресс-оценку здоровья через камеру мобильного телефона. Система оценивает 9 ключевых показателей здоровья: уровень стресса, вариабельность сердечного ритма, уровень усталости, средний уровень глюкозы, риск нарушения обмена глюкозы, давление, холестерин, жесткость артериальной стенки, частоту сердечных сокращений.

  • Глава АвтоВАЗа предложил обязать госкомпании закупать российские авто. По его словам, компания перевыполнила условия специнвестконтракта на 30% в этом году. По плану до 2030 года предполагались инвестиции в 100 млрд рублей, при этом уже в 2025-м их суммарный объем составит 113 млрд.

  • В Госдуме предложили расширить медпомощь для детей с аутизмом. Отечественные разработки и их включение в ОМС могут кардинально изменить подход к лечению аутизма и качественно улучшить жизнь особенных детей.

  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители европейских государств все чаще выбирают новое место жительства — Российскую Федерацию. Ежемесячно заявки оформляют порядка 150 человек. По данным МВД, на конец октября 2025 года в российские службы было подано 2 275 заявлений.

  • Российские операторы связи начали сообщать россиянам, как восстановить доступ к мобильному интернету после возвращения из-за рубежа. Компании предупреждают, что мобильный интернет и СМС-сообщения должны возобновиться в течение пяти минут после успешного прохождения проверки.

  • Минтранс подготовил законопроект, который разрешит автоматически штрафовать нарушителей на железнодорожных путях с использованием биометрических данных без согласия граждан. Но в Центре биометрических технологий заявили, что функция автоматического наложения штрафов не может быть реализована на базе ЕБС «как технически, так и нормативно».

  • Только 8% россиян могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года. Более 15% работающих могут за два года накопить на 20%-ный первоначальный взнос по ипотеке всего в трех регионах России: в Оренбургской области (19,2%), Ханты-Мансийском АО (18,4%) и Республике Коми (16,7%).

  • Средняя стоимость услуг теневого «пробива» человека за год выросла на 4,5%. Представить полное досье предлагают 21% из 3,5 тыс. изученных объявлений. В месяц на теневых ресурсах появляется около 225 предложений. Базовая проверка по одному-двум параметрам стоит 100-500 рублей.

  • Мошенники стали похищать у россиян деньги, предлагая им фейковые приложения для просмотра расположения дорожных камер. Об этом рассказали в МВД.

  • Спрос россиян на новогодние туры по России в 2025 году снизился на 10-15% по сравнению с 2024 годом. У разных компаний снижение по сравнению с прошлым годом составляет 20-30%, у кого-то даже есть небольшой рост. 

  • Заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю с 17 по 23 ноября выросла на 17,9% по сравнению с предыдущей неделей. За указанный период зарегистрировано более 6,4 тыс. случаев гриппа.

