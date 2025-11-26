⚡️ Итоги дня: мошенники распространяют вирусы под видом антирадара, Сбер внедрит оплату ладонью и оценку здоровья по камере, 8% могут собрать на первоначальный взнос

Доля женщин в продажах шампанского и игристых вин составляет 60%, вина — 57%, ликеров и настоек — 54%, слабоалкогольных напитков — 52%. В то же время в продажах пива и коньяка доля покупательниц только 47%, водки — 46%, а виски — 43%.

Россия с начала 2025 года увеличила импорт мандаринов из Марокко на 74%, из Южно-Африканской Республики (ЮАР) — на 42%, из Китая — на 27,5%.

Инфраструктура Сбера готова под массовое применение технологии оплаты ладонью, технология идентификации реализована по принципам, сопоставимым с отпечатком пальца.

Сбер запустил экспресс-оценку здоровья через камеру мобильного телефона. Система оценивает 9 ключевых показателей здоровья: уровень стресса, вариабельность сердечного ритма, уровень усталости, средний уровень глюкозы, риск нарушения обмена глюкозы, давление, холестерин, жесткость артериальной стенки, частоту сердечных сокращений.

Глава АвтоВАЗа предложил обязать госкомпании закупать российские авто. По его словам, компания перевыполнила условия специнвестконтракта на 30% в этом году. По плану до 2030 года предполагались инвестиции в 100 млрд рублей, при этом уже в 2025-м их суммарный объем составит 113 млрд.

В Госдуме предложили расширить медпомощь для детей с аутизмом. Отечественные разработки и их включение в ОМС могут кардинально изменить подход к лечению аутизма и качественно улучшить жизнь особенных детей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители европейских государств все чаще выбирают новое место жительства — Российскую Федерацию. Ежемесячно заявки оформляют порядка 150 человек. По данным МВД, на конец октября 2025 года в российские службы было подано 2 275 заявлений.

Российские операторы связи начали сообщать россиянам, как восстановить доступ к мобильному интернету после возвращения из-за рубежа. Компании предупреждают, что мобильный интернет и СМС-сообщения должны возобновиться в течение пяти минут после успешного прохождения проверки.

Минтранс подготовил законопроект, который разрешит автоматически штрафовать нарушителей на железнодорожных путях с использованием биометрических данных без согласия граждан. Но в Центре биометрических технологий заявили, что функция автоматического наложения штрафов не может быть реализована на базе ЕБС «как технически, так и нормативно».

Только 8% россиян могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года. Более 15% работающих могут за два года накопить на 20%-ный первоначальный взнос по ипотеке всего в трех регионах России: в Оренбургской области (19,2%), Ханты-Мансийском АО (18,4%) и Республике Коми (16,7%).

Средняя стоимость услуг теневого «пробива» человека за год выросла на 4,5%. Представить полное досье предлагают 21% из 3,5 тыс. изученных объявлений. В месяц на теневых ресурсах появляется около 225 предложений. Базовая проверка по одному-двум параметрам стоит 100-500 рублей.

Мошенники стали похищать у россиян деньги, предлагая им фейковые приложения для просмотра расположения дорожных камер. Об этом рассказали в МВД.

Спрос россиян на новогодние туры по России в 2025 году снизился на 10-15% по сравнению с 2024 годом. У разных компаний снижение по сравнению с прошлым годом составляет 20-30%, у кого-то даже есть небольшой рост.