Пенсии

Экономист рассказала об индексации пенсий в 2026 году

В 2026 году пенсии проиндексируют два раза – 1 января и 1 апреля, но не все.

С 1 января 2026 вырастет размер пенсий. Об этом напомнила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

«Уже в декабре 2025 года большинство пенсионеров получит сразу две выплаты — пенсию за декабрь уходящего года и проиндексированную на 7,6% сумму за январь 2026-го. Индексация пенсий коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров», — сказала эксперт.

Также пенсии проиндексируют 1 апреля 2026 года. Это повышение коснется только социальных пенсий. Для 4,4 млн социальных пенсионеров выплаты увеличатся на 6,8%.

Кроме того, с 2026 года изменится возраст выхода на социальную пенсию по старости: он составит 64 года для женщин и 69 лет для мужчин.

Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) повысится до 156,76 рубля, добавила Проданова.

Ольга Ульянова
Оптимизация налогообложения

Оптимизация налогов. Семейный бизнес как передать часть дела родственнику, не попав на налоги?

В условиях ужесточения налогового законодательства многие предприниматели задумываются об оптимизации. Один из путей — передать часть бизнеса близкому родственнику. Кажется логичным: «свои люди», общие цели. Однако именно на этом пути семьи поджидают одни из самых коварных и финансово опасных налоговых ловушек.

