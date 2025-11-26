Экономист рассказала об индексации пенсий в 2026 году

В 2026 году пенсии проиндексируют два раза – 1 января и 1 апреля, но не все.

С 1 января 2026 вырастет размер пенсий. Об этом напомнила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

«Уже в декабре 2025 года большинство пенсионеров получит сразу две выплаты — пенсию за декабрь уходящего года и проиндексированную на 7,6% сумму за январь 2026-го. Индексация пенсий коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров», — сказала эксперт.

Также пенсии проиндексируют 1 апреля 2026 года. Это повышение коснется только социальных пенсий. Для 4,4 млн социальных пенсионеров выплаты увеличатся на 6,8%.

Кроме того, с 2026 года изменится возраст выхода на социальную пенсию по старости: он составит 64 года для женщин и 69 лет для мужчин.

Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) повысится до 156,76 рубля, добавила Проданова.