🌎 Кабмин обсуждает запрет на международные звонки

Правительство РФ расширит практику с самозапретами для граждан. Также обсуждается введение запрета на международные звонки, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Мы пытаемся расширить, или будем пытаться расширить практику, связанную с самозапретами, она показала свою эффективность. В том числе у нас идея – это введение обратного запрета на международные звонки, потому что большинство мошеннических звонков – это международные», — сказал Григоренко.

Он добавил, что запрет можно будет отменить: чтобы воспользоваться международным звонком, нужно просто подать заявление, и оператор тут же подключает к международным звонкам.