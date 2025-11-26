С нулевым доходом не будет льготы по страховым взносам

Одно из условий применения пониженных тарифов страховых взносов для обрабатывающих производств – 70% дохода от профильной деятельности.

Компания с ОКВЭД, позволяющим применять тариф 7,6% по взносам, создана в августе 2024 года, а деятельность начала только в октябре 2025.

Выручки пока нет, и непонятно, будет ли в этом году. Можно ли применять спецтариф по страховым взносам, спрашивает налогоплательщик.

Нет, такого права у компании нет, ответили налоговики.

Одно из условий применения пониженных тарифов страховых взносов — по итогам календарного года, предшествующего году перехода на уплату взносов по единому пониженному тарифу, а также по итогам отчетного периода в сумме всех доходов не менее 70% составляют доходы от основного вида деятельности (ст. 427 НК).