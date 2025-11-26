Общий объем региональных доходов в 2026 году будет 23 трлн рублей

Государство в 2026 году продолжит списывать бюджетные кредиты регионов, чтобы поддержать субъекты РФ.

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что общий объем собственных доходов субъектов на 2026 год составит 23 трлн рублей.

«О прогнозах бюджетов на следующий год, бюджетов субъектов Российской Федерации, хочу сказать, что общий объем собственных доходов на следующий год составит около 23 трлн рублей», — заявил Силуанов.

Также он добавил, что власти продолжат списывать кредиты регионов и в 2026 году. Сейчас уже списали 230 млрд рублей из 1 трлн задолженности.