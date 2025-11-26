⚡ Совет Федерации одобрил закон с поправками 2026 в НК по налоговой реформе

Закон с налоговыми изменениями 2026 года ожидает подписи президента.

26 ноября 2025 года Совет Федерации одобрил закон с масштабными изменениями в налоговое законодательство. Теперь он ожидает подписи президента.

Согласно изменениям, снижение порога для уплаты НДС малым и средним бизнесом будет постепенным:

с 2026 года — 20 млн рублей;

с 2027 — 15 млн;

с 2028 — 10 млн.

Те, кто впервые будут платить НДС в 2026 году, смогут воспользоваться мораторием на штрафы за нарушение сроков подачи деклараций по этому налогу.

Сама общая ставка НДС с 1 января 2026 года вырастет с 20% до 22%, льготный НДС 10% останется для значимых продуктов питания, лекарств и детских товаров.

Кроме того, иноагенты начнут платить НДФЛ по ставке 30%. Для них отменили все льготы при продаже и наследовании недвижимости.

Ставки НДФЛ для налоговых резидентов ЕАЭС выровняют с российскими, — налог будут считать по прогрессивной шкале от 13% до 22%.

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только — здесь.