📄 ФНС меняет форму и порядок заполнения декларации по туристическому налогу в 2026 году

ФНС разработала новую форму и порядок заполнения декларации по турналогу. 26 ноября 2025 года проект приказа ведомства опубликован на портале НПА.

Действующая форма декларации по туристическому налогу и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@.

Но с 2026 года ставки турналога могут быть дифференцированы с учетом сезонности по кварталам и месяцам и в зависимости от типа средства размещения.

Кроме того, установлено, что налог в минимальном размере будут платить санатории, которые принимают гостей по путевкам. А освобождение от туристического налога получат организации для услуг по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению по медицинским показаниям, если их оплачивают за счет бюджетов и фондов.

В связи с этим ФНС подготовила проект приказа, который содержит:

новую форму налоговой декларации по туристическому налогу;

порядок заполнения этой декларации;

формат отправки.

Предполагается, что новая форма декларации будет применяться начиная с отчетности за первый квартал 2026 года.