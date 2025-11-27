НСИС: с камер не будут приходить ложные штрафы за отсутствие ОСАГО
Руководитель Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин рассказал, что при заключении договора ОСАГО страховщики передают в АИС только один идентификатор транспортного средства. Например, госномер, VIN, номер кузова или номер шасси.
Чтобы исключить ошибочные штрафы с камер, систему изменят. Сначала ГАИ отправит в НСИС запрос по госномеру подозрительного автомобиля, затем соберут информацию по регистрационному знаку, VIN и номеру полиса ОСАГО. Срок действия страховки сопоставят с датой проезда автомобиля под камерой. Об этом пишут «Известия».
В НСИС заявили, что такой порядок позволит избежать некорректных штрафов с камер, если при оформлении полиса не был указан госномер автомобиля.
