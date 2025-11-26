⚡ Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2026 года

26 ноября 2025 года Совфед одобрил закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей в месяц.

Новый размер МРОТ будет действовать с 1 января 2026 года.

Изменения внесены в ст. 1 закона о минимальном размере оплаты труда.

В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц, то есть его повысят на 4 653 рубля.

Повышение показателя будет способствовать росту зарплаты около 4,6 млн работников, сообщали авторы закона.