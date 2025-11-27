Немкин: блокировка WhatsApp – это вопрос времени

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин считает, что компания Meta1 (признана экстремистской и запрещена в РФ) игнорирует российские законы и угрожает безопасности.

По его словам, в последние месяцы ситуация с мессенджером WhatsApp1 ухудшилась, поэтому его блокировка – это лишь вопрос времени.

«Рост атак на пользователей WhatsApp1 — в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Тысячи взломанных аккаунтов. Кража данных. “Клоны” аккаунтов, через которые мошенники выманивают деньги у людей», — написал Немкин.

При этом мессенджер работает с регулярными сбоями и дырами в безопасности, которые компания даже не пытается исправлять, добавил депутат.