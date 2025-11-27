ФАС запретила необоснованно повышать цены перед Новым годом 2026

Предупреждение направили в сетевые организации торговли и торговые сети.

Антимонопольная служба напомнила торговым компаниям о недопустимости необоснованного повышения цен на продукты и непродовольственные товары в период повышенного спроса перед Новым годом.

Информацию служба направила:

Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ);

Союзу независимых сетей России (СНСР);

торговым сетям группы компаний «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный», «Азбука вкуса».

При обнаружении признаков недобросовестных действий в торговых точках ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения, предупреждает антимонопольная служба.