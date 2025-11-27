37% предпринимателей не планируют переходить на новый налоговый режим и будут платить НДС в 2026 году

С 1 января 2026 года снизится порог для освобождения бизнеса на УСН от уплаты НДС. Вместо 60 млн рублей в год он будет 20 млн.

Большая часть предпринимателей (37%) решили принять, что им придется платить НДС. Они не будут менять режим налогообложения. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Союза бухгалтеров и налоговых консультантов.

Перейти на новую систему планирует 31% бизнесменов. Причем не указано точно, на какой именно режим собираются перейти, это может быть и ОСНО, где тоже надо будет платить НДС.

21% участников опроса заявили, что изменения в налоговой системе не затронут их работу. Самый худший вариант по закрытию бизнеса рассматривают только 7%.

Снижать возрастающую налоговую нагрузку предприниматели собираются за счет повышения цен. Такой ответ выбрал 61%.

Также сократить издержки думают за счет смены системы налогообложения (44%), 21% будет пересматривать расходы, закрывать нерентабельные точки сбыта. Однако есть и те, кто собирается уйти в тень или применять дробление (12%). Еще 9% согласны сократить штат сотрудников.

30% респондентов считает, что налоговая реформа приведет к снижению доходов на 10-20%. 18% верят, что их заработок останется на прежнем уровне, 19% не готовы оценивать экономические последствия, в 7%, наоборот, ждут больше прибыли.