Кабмин направит еще 1 млрд рублей на строительство туристических объектов

С 2021 года на реконструкцию и возведение новых туристических объектов Правительство направило больше 26 млрд рублей. Это субсидии, которые позволяют инвесторам получить льготные кредиты на реализацию проектов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 26 ноября 2025 года № 3434-р. Согласно документу, на льготное кредитование инвестиционных проектов в сфере туризма дополнительно выделят около 1 млрд рублей.

До конца 2025 года кабмин просубсидирует льготные займы для создания туристической инфраструктуры.

«Дополнительное финансирование позволит продолжить субсидирование льготных кредитов, выданных на реализацию различных инвестиционных проектов», — сказано на сайте кабмина.

На выделенные деньги инвесторы смогут построить и провести реконструкцию гостиниц, создать горнолыжные курорты, парки развлечений и аквапарки.

Льготное кредитование в сфере туризма запустили в 2021 году. Общий объем выделенных средств уже составил свыше 26 млрд рублей.