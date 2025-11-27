Кабмин направит еще 1 млрд рублей на строительство туристических объектов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 26 ноября 2025 года № 3434-р. Согласно документу, на льготное кредитование инвестиционных проектов в сфере туризма дополнительно выделят около 1 млрд рублей.
До конца 2025 года кабмин просубсидирует льготные займы для создания туристической инфраструктуры.
«Дополнительное финансирование позволит продолжить субсидирование льготных кредитов, выданных на реализацию различных инвестиционных проектов», — сказано на сайте кабмина.
На выделенные деньги инвесторы смогут построить и провести реконструкцию гостиниц, создать горнолыжные курорты, парки развлечений и аквапарки.
Льготное кредитование в сфере туризма запустили в 2021 году. Общий объем выделенных средств уже составил свыше 26 млрд рублей.
