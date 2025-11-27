⚡️ Итоги дня: компенсацию при овербукинге хотят сделать автоматической, в Москве подорожает стоимость проезда, Т-Банк открыл всем доступ к фрод-рулетке

При овербукинге предложили внедрить автоматическую выплату компенсации. Размер такой выплаты должен составлять 100% от стоимости билета и выплачиваться пассажиру в кратчайшие сроки.

Департамент транспорта Москвы объявил о повышении стоимости проезда на общественном транспорте и эвакуации автомобилей. Со 2 января 2026 года стоимость проезда по карте «Тройка» вырастет с 67 до 75 рублей (+12%). С учетом грядущего повышения проезд по «Тройке» вырастет почти на 40% за полтора года.

Капучино стал самым популярным кофейным напитком в России в 2025 году. В стране на капучино приходится до 36% покупок. Второе место по популярности занял латте с 22% голосов, третье место — у американо, 19% голосов.

«АвтоВАЗ» перейдет на пятидневный рабочий график. Заработная плата работников вернется к 100-процентным значениям.

Зарплаты, предлагаемые тренерам ИИ в России, по итогам октября 2025 года в максимуме превысили 300 тыс. рублей, медианная зарплата составила более 104 тыс.

В России не хватает 200 тыс. полицейских. Россияне не идут работать в МВД из-за низких зарплат, а кадровый дефицит за последние три года взлетел в 2 раза.

Недельная инфляция в России за период с 18 по 24 ноября 2025 г. ускорилась до 0,14% против 0,11%, зафиксированных по итогам предыдущего периода (с 11 по 17 ноября).

Т-банк откроет доступ к фрод-рулетке «Ловушка для мошенников». Пользователи смогут заказать реальный мошеннический звонок, чтобы помочь в борьбе с преступниками. Ранее сервис был доступен лишь ограниченному кругу по предварительным заявкам.

В приложениях для бизнеса ВТБ теперь видны счета других банков. ВТБ и Альфа-Банк запускают тестирование мультибанка для оптимизации управления финансовыми потоками. Клиенты получат возможность отслеживать и управлять своими счетами в разных банках.

У селлеров на маркетплейсах новый тренд — анимировать карточки товаров с помощью ИИ, в том числе с функцией «Оживи фото» в Алиса AI. Это помогает показать объем, фактуру, движение или принцип использования товара.

Россиян хотят штрафовать за читерство в играх. В Госдуме предложили наказывать игроков на турнирах за использование читов штрафом до 30 тыс. рублей, поскольку массовое читерство подрывает репутацию киберспорта.

Продажи автонавигаторов в России выросли более чем в два раза в 2025 году. Объем продаж в денежном выражении вырос почти на 90% — до около 714 млн рублей.

Спрос на франшизы продуктовых магазинов вырос более чем на 20% за год. Это связано с тем, что продажи продуктов питания стабильно растут, тогда как по другим категориям товаров спрос может падать. Продажи в рознице в первой половине 2025 года выросли на 2,5% и превысили 14,16 трлн рублей.