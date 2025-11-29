Налоговую льготу дают по имуществу с самой высокой стоимостью: примеры 2025

НК РФ установлен порядок предоставления льготы по налогу на имущество физически лиц по нескольким объектам налогообложения одного вида.

Если налогоплательщик, имеющий право на льготу, купил в собственность вторую квартиру, то с момента приобретения этой недвижимости льготным становится та собственность, чья кадастровая стоимость выше.

Если же после приобретения недвижимости собственник продал одну из квартир, вторая автоматически становится льготным объектом, поясняют налоговики.

Еще пример: если в собственности было две квартиры в течение одного года, но периоды владения ими не пересекались, льгота рассчитается на каждый такой объект последовательно.

В сводном налоговом уведомлении в расчете налога на имущество отражен период владения объектом. А если полное освобождение от налога, объекта в уведомлении не будет вообще.