ККТ обычно регистрируют через личный кабинет ФНС. Но есть дополнительные требования
Налогоплательщики выбирают электронные сервисы сайта ФНС — «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» — для регистрации контрольно-кассовой техники.
Такой способ экономит время и наиболее удобен, поясняет УФНС.
Есть обязательное требование для регистрации ККТ через ЛК — наличие квалифицированной электронной подписи для входа в личный кабинет и подписания заявления.
После подачи документов через ЛК налоговый орган не позднее следующего рабочего дня присваивает регистрационный номер контрольно-кассовой техники. Сформированный отчет о регистрации ККТ налогоплательщики обязаны направить в налоговый орган на следующий день.
Если его не представить, кассовый аппарат не будет считаться зарегистрированным, и его дальнейшее использование влечет применение штрафных санкций.
Заявление на регистрацию ККТ также можно подать в налоговый орган лично (через законного представителя) или через оператора фискальных данных.
