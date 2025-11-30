ККТ обычно регистрируют через личный кабинет ФНС. Но есть дополнительные требования

Чтобы зарегистрировать кассу через ЛК налогоплательщика, нужна квалифицированная электронная подпись.

Налогоплательщики выбирают электронные сервисы сайта ФНС — «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» — для регистрации контрольно-кассовой техники.

Такой способ экономит время и наиболее удобен, поясняет УФНС.

Есть обязательное требование для регистрации ККТ через ЛК — наличие квалифицированной электронной подписи для входа в личный кабинет и подписания заявления.

После подачи документов через ЛК налоговый орган не позднее следующего рабочего дня присваивает регистрационный номер контрольно-кассовой техники. Сформированный отчет о регистрации ККТ налогоплательщики обязаны направить в налоговый орган на следующий день.

Если его не представить, кассовый аппарат не будет считаться зарегистрированным, и его дальнейшее использование влечет применение штрафных санкций.

Заявление на регистрацию ККТ также можно подать в налоговый орган лично (через законного представителя) или через оператора фискальных данных.