За невыполнение предписаний ФАС предлагают не штрафовать, а сразу дисквалифицировать
27 ноября 2025 года в Госдуму внесли правительственный законопроект, по которому за невыполнение законных предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС) разрешат дисквалифицировать должностных лиц.
Такое административное наказание предусматривает лишение физлица права занимать в будущем соответствующею должность.
Сейчас решение о дисквалификации может принять только суд, но практика сложилась таким образом, что дисквалификацию не назначают. В основном применят штрафы по ст. 19.5 КоАП в размере 50 тыс. рублей, хотя статья предусматривает и возможность дисквалификации сроком до трех лет.
«Законопроектом предлагается предусмотреть административную ответственность в виде безальтернативной дисквалификации для должностных лиц органов регулирования, которые систематически (три и более раза в течение года) совершили правонарушения, выразившиеся в невыполнении законных решений (предписаний) ФАС», — сказано в пояснительной записке.
В качестве примера в законопроекте привели Тверскую область, где в 2020 году вынесли 2 постановления о привлечении к административной ответственности должностных лиц органов регулирования, в 2021 году — тоже было 2 постановления, в 2022 году — 1, в 2023 году — 5, а в 2024 — 7.
Авторы проекта пришли к выводу, что штрафы не позволяют предупреждать совершение новых правонарушений, поэтому нарушителей нужно дисквалифицировать.
