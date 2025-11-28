😬 Материнский капитал могут разрешить использовать для оплаты лечения зубов
За счет маткапитала предлагают оплачивать стоматологические услуги. Это повысит уровень благополучия детей и их матерей, считают депутаты.
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому материнский капитал разрешат использоваться для оплаты стоматологических услуг.
«Инициатива позволит повысить уровень социальной поддержки многодетных семей и расширить возможности применения средств материнского капитала в интересах здоровья и благополучия детей и их матерей», — сказано в пояснительной записке.
Также авторы инициативы заметили, что дополнительных средств из бюджета запрашивать не придется, ведь деньги на материнский капитал уже выделены.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.
Комментарии2
И принесет доп доход бюджету в виде налогов стоматологических клиник.
А чо ток зубов? Здоровье всего остального не
?