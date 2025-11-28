Кредиторов хотят обязать уменьшать проценты при снижении ключевой ставки ЦБ

Предлагается установить обязанность снижать проценты в беззаявительном порядке, в установленные сроки и пропорционально снижению ключевой ставки.

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект об автоматическом уменьшении процентной ставки по действующим кредитным договорам при снижении ключевой ставки ЦБ.

Документ отправлен на заключение в Правительство РФ 28 ноября 2025.

«Предлагаемый законопроект вводит обязанность кредитора снижать процентную ставку по действующим договорам потребительского кредита (займа) при снижении ключевой ставки ЦБ РФ», — говорится в пояснительной записке.

Снижать проценты планируется в беззаявительном порядке, в установленные сроки и пропорционально снижению ключевой ставки. Благодаря этому заемщикам не придется обращаться в кредитную организацию.

Депутат Леонид Слуцкий рассказал, что сегодня кредиты есть у 50 млн россиян – более чем у одной трети населения страны. Около 13 миллионов из них каждый месяц вносят платежи сразу по трем и более договорам.

Средний размер долга человека с просрочками составляет 185 тысяч рублей при доходе всего в 58 тысяч.

Даже минимальные процентные платежи становятся для значительной части заемщиков непосильными, считает парламентарий.

«Финансовый парадокс: Центральный банк снижает процент, а ставки для людей остаются на уровне кризисных годов. Так, текущее снижение с 21% до 16,5% никак не отразилось на долговых платежах», — добавил Слуцкий.

Банкам это выгодно, но учитывая сверхприбыль сектора, достигающую миллиардных значений, заботится нужно не об их интересах, а о бюджетах россиян, сказал депутат.