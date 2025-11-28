Кредиторов хотят обязать уменьшать проценты при снижении ключевой ставки ЦБ
Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект об автоматическом уменьшении процентной ставки по действующим кредитным договорам при снижении ключевой ставки ЦБ.
Документ отправлен на заключение в Правительство РФ 28 ноября 2025.
«Предлагаемый законопроект вводит обязанность кредитора снижать процентную ставку по действующим договорам потребительского кредита (займа) при снижении ключевой ставки ЦБ РФ», — говорится в пояснительной записке.
Снижать проценты планируется в беззаявительном порядке, в установленные сроки и пропорционально снижению ключевой ставки. Благодаря этому заемщикам не придется обращаться в кредитную организацию.
Депутат Леонид Слуцкий рассказал, что сегодня кредиты есть у 50 млн россиян – более чем у одной трети населения страны. Около 13 миллионов из них каждый месяц вносят платежи сразу по трем и более договорам.
Средний размер долга человека с просрочками составляет 185 тысяч рублей при доходе всего в 58 тысяч.
Даже минимальные процентные платежи становятся для значительной части заемщиков непосильными, считает парламентарий.
«Финансовый парадокс: Центральный банк снижает процент, а ставки для людей остаются на уровне кризисных годов. Так, текущее снижение с 21% до 16,5% никак не отразилось на долговых платежах», — добавил Слуцкий.
Банкам это выгодно, но учитывая сверхприбыль сектора, достигающую миллиардных значений, заботится нужно не об их интересах, а о бюджетах россиян, сказал депутат.
