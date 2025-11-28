Организованный набор трудовых мигрантов планируют запустить в 2027 году

Трудовые мигранты больше не смогут въезжать в РФ, получать разрешение на работу и самостоятельно искать рабочие места. Их начнут нанимать на конкретное рабочее место, а все проверки они будут проходить на родине.

Правительство в 2027 году может запустить пилотный проект для целевого найма трудовых мигрантов. В 2026 году МВД и другим ведомствам предстоит закончить подготовку к эксперименту и создать нормативную базу для его проведения.

Такие мероприятия перечислены в проекте плана МВД по реализации Указа Президента от 15.10.2025 № 738. Сейчас документ находится на согласовании, пишет «Коммерсант».

Распределение полномочий по работе с мигрантами между МВД и Минтрудом должно быть зафиксировано до 1 мая 2026 года.

Также до конца 2026 года МВД предстоит организовать профессиональную переподготовку сотрудников ведомства по вопросам миграции, также им нужно взаимодействовать с вузами и колледжами, где готовят таких специалистов. Они будут работать в двух новых подразделениях — в Центре компетенций по цифровой трансформации сферы миграции на базе ФГУП «Паспортно-визовый сервис» и Ситуационном центре миграционной службы.

Также ведомства должны до 1 июля 2026 года создать методику опроса работодателей, чтобы определить их потребности в мигрантах.

Организованный набор предполагает, что иностранные сотрудники сначала должны пройти на родине проверку, а потом приезжать к конкретным работодателям, а не въезжать в страну и самостоятельно искать рабочее место.