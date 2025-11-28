ЦОК ОК МП 28.11 Мобильная
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: чистая прибыль сократилась у ВТБ, Газпромбанка и застройщиков, вырос спрос на уходовую косметику для собак, из Индии впервые привезут органический чай

Подготовили обзор главных событий дня — 28 ноября 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В Россию впервые начнут поставлять органический чай из Индии. Для подтверждения статуса важно, чтобы все этапы выращивания и фасовки продукции соответствовали строгим требованиям ГОСТ.

  • Красной икры после лососевой путины 2025 года будет произведено больше на 35%, российский внутренний рынок будет обеспечен деликатесом и красной рыбой. Так заявили в Росрыболовстве.

  • Впервые доля фишинговых атак снизилась в общем числе инцидентов в России — за 10 месяцев 2025-го она составила 69% против 85,7% за аналогичный период 2024 года.

  • В России набирает популярность новая мошенническая схема: злоумышленники покупают за рубежом подержанные автомобили, делают косметический ремонт и страхуют их по каско с завышенной стоимостью — в 1,5-2,5 раза больше реальной. Затем они организуют аварию и требуют полный страховой платеж.

  • Чистая прибыль Газпромбанка по МФСО за 9 месяцев 2025 года сократилась на 42%. Она составила 128,4 млрд рублей. Тогда как за тот же период 2024 года банк заработал 219,6 млрд.

  • ВТБ сократил чистую прибыль в октябре на 11,1% год к году — до 26,4 млрд рублей. За 10 месяцев банк заработал 407,2 млрд.

  • По итогам первого полугодия 2025-го чистая прибыль крупнейших застройщиков за последние 12 месяцев снизилась на 26,1% к уровню 2024 года.

  • Юристы предлагают компенсировать потери жертвам мошенничества при продаже жилья. Механизм может быть аналогичен компенсациям Агентства по страхованию вкладов или Фонда защиты прав дольщиков. 

  • Банк России 1 декабря 2025 года выпускает в обращение монеты в нумизматическом наборе в сувенирной упаковке.

Нумизматический набор от Центробанка. Источник.

  • Смартфоны в России подорожают на 5-10% после введения техсбора. С 1 сентября 2026 г. сбор обязаны будут уплачивать юридические лица и ИП, занимающиеся ввозом или производством такой электронной продукции и ее компонентов.

  • На «Авито» стали предлагать услуги по разработке ИИ-агентов для бизнеса. Стоимость таких услуг в опубликованных объявлениях начинается от 0 рублей и достигает 250 тыс. Рост числа предложений по ИИ‑решениям связан с удешевлением и массовым распространением больших языковых моделей.

  • Спрос на уходовые средства для собак в сентябре-октябре 2025 г. вырос в натуральном выражении почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В эти месяцы владельцы животных начинают готовиться к холодам и активно закупают средства защиты для них.

  • В Москву поступят еще 50 трамваев на автономном ходу. Они могут проезжать часть пути без контактной сети: при отсутствии проводов эти машины не встают на месте, а складывают «рога» и едут дальше на заряде аккумуляторов.

  • Здание Главпочтамта в Санкт-Петербурге выставили на торги за 1,2 млрд рублей.

