⚡️ Итоги дня: чистая прибыль сократилась у ВТБ, Газпромбанка и застройщиков, вырос спрос на уходовую косметику для собак, из Индии впервые привезут органический чай
В Россию впервые начнут поставлять органический чай из Индии. Для подтверждения статуса важно, чтобы все этапы выращивания и фасовки продукции соответствовали строгим требованиям ГОСТ.
Красной икры после лососевой путины 2025 года будет произведено больше на 35%, российский внутренний рынок будет обеспечен деликатесом и красной рыбой. Так заявили в Росрыболовстве.
Впервые доля фишинговых атак снизилась в общем числе инцидентов в России — за 10 месяцев 2025-го она составила 69% против 85,7% за аналогичный период 2024 года.
В России набирает популярность новая мошенническая схема: злоумышленники покупают за рубежом подержанные автомобили, делают косметический ремонт и страхуют их по каско с завышенной стоимостью — в 1,5-2,5 раза больше реальной. Затем они организуют аварию и требуют полный страховой платеж.
Чистая прибыль Газпромбанка по МФСО за 9 месяцев 2025 года сократилась на 42%. Она составила 128,4 млрд рублей. Тогда как за тот же период 2024 года банк заработал 219,6 млрд.
ВТБ сократил чистую прибыль в октябре на 11,1% год к году — до 26,4 млрд рублей. За 10 месяцев банк заработал 407,2 млрд.
По итогам первого полугодия 2025-го чистая прибыль крупнейших застройщиков за последние 12 месяцев снизилась на 26,1% к уровню 2024 года.
Юристы предлагают компенсировать потери жертвам мошенничества при продаже жилья. Механизм может быть аналогичен компенсациям Агентства по страхованию вкладов или Фонда защиты прав дольщиков.
Банк России 1 декабря 2025 года выпускает в обращение монеты в нумизматическом наборе в сувенирной упаковке.
Смартфоны в России подорожают на 5-10% после введения техсбора. С 1 сентября 2026 г. сбор обязаны будут уплачивать юридические лица и ИП, занимающиеся ввозом или производством такой электронной продукции и ее компонентов.
На «Авито» стали предлагать услуги по разработке ИИ-агентов для бизнеса. Стоимость таких услуг в опубликованных объявлениях начинается от 0 рублей и достигает 250 тыс. Рост числа предложений по ИИ‑решениям связан с удешевлением и массовым распространением больших языковых моделей.
Спрос на уходовые средства для собак в сентябре-октябре 2025 г. вырос в натуральном выражении почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В эти месяцы владельцы животных начинают готовиться к холодам и активно закупают средства защиты для них.
В Москву поступят еще 50 трамваев на автономном ходу. Они могут проезжать часть пути без контактной сети: при отсутствии проводов эти машины не встают на месте, а складывают «рога» и едут дальше на заряде аккумуляторов.
Здание Главпочтамта в Санкт-Петербурге выставили на торги за 1,2 млрд рублей.
