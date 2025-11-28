⚡️ Итоги дня: чистая прибыль сократилась у ВТБ, Газпромбанка и застройщиков, вырос спрос на уходовую косметику для собак, из Индии впервые привезут органический чай

В Россию впервые начнут поставлять органический чай из Индии. Для подтверждения статуса важно, чтобы все этапы выращивания и фасовки продукции соответствовали строгим требованиям ГОСТ.

Красной икры после лососевой путины 2025 года будет произведено больше на 35%, российский внутренний рынок будет обеспечен деликатесом и красной рыбой. Так заявили в Росрыболовстве.

Впервые доля фишинговых атак снизилась в общем числе инцидентов в России — за 10 месяцев 2025-го она составила 69% против 85,7% за аналогичный период 2024 года.

В России набирает популярность новая мошенническая схема: злоумышленники покупают за рубежом подержанные автомобили, делают косметический ремонт и страхуют их по каско с завышенной стоимостью — в 1,5-2,5 раза больше реальной. Затем они организуют аварию и требуют полный страховой платеж.

Чистая прибыль Газпромбанка по МФСО за 9 месяцев 2025 года сократилась на 42%. Она составила 128,4 млрд рублей. Тогда как за тот же период 2024 года банк заработал 219,6 млрд.

ВТБ сократил чистую прибыль в октябре на 11,1% год к году — до 26,4 млрд рублей. За 10 месяцев банк заработал 407,2 млрд.

По итогам первого полугодия 2025-го чистая прибыль крупнейших застройщиков за последние 12 месяцев снизилась на 26,1% к уровню 2024 года.

Юристы предлагают компенсировать потери жертвам мошенничества при продаже жилья. Механизм может быть аналогичен компенсациям Агентства по страхованию вкладов или Фонда защиты прав дольщиков.