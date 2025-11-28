Отсрочка по страховым взносам не отменяет обязанность заплатить и не создает новых обязательств
Страхователи могут обратиться в Соцфонд за отсрочкой или рассрочкой по уплате страховых взносов, пеней и штрафов.
Погашение может быть единовременным или поэтапным, а срок уплаты могут перенести на период до 1 года.
«Такая мера поддержки возможна, если финансовое состояние страхователя временно не позволяет уплатить взносы в срок, но есть основания считать, что платежи будут возможны в течение года», — уточнил СФР.
Что будет основанием для отсрочки или рассрочки:
чрезвычайные ситуации — стихийное бедствие, техногенная авария или иные обстоятельства непреодолимой силы;
проблемы с бюджетным финансированием — несвоевременное предоставление ассигнований, лимитов бюджетных обязательств или оплат по госконтрактам;
сезонность деятельности — если производство или реализация товаров и услуг носит сезонный характер.
Отсрочку или рассрочку дадут на всю сумму заявленной задолженности.
Это не отменяет обязанность уплатить взносы и не создает новых обязательств. Меняется только срок внесения, подчеркнул Соцфонд.
Что будет с процентами:
если отсрочку берут из-за чрезвычайных обстоятельств или задержки бюджетных средств, то проценты не начисляются.
если из-за сезонности – начисляются проценты: 1/2 ставки рефинансирования ЦБ, действующей в период отсрочки.
Образец заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки и список необходимых документов есть на сайте СФР.
Заявление подают в отделение Соцфонда по месту регистрации страхователя.
Начать дискуссию