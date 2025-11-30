Минфин упростит составление консолидированной финансовой отчетности: кто сможет не сдавать
Минфин подготовил законопроект, который упростит процедуру составления консолидированной финансовой отчетности. 27 ноября 2025 года он внесен в Госдуму.
Компаниям — промежуточным звеньям в структуре группы, консолидированная финансовая отчетность (КФО) которых не имеет значимой ценности, смогут не составлять такую отчетность.
«Это будет способствовать снижению административной нагрузки на организации, входящие в группу, и повышению качества консолидированной финансовой отчетности», — сказано на сайте Минфина.
Чтобы не составлять отчетность, нужно соответствовать следующим условиям:
компания не выпускает ценные бумаги, допущенные к организованным торгам;
организация уведомила участников (акционеров, учредителей) о намерении не составлять КФО, а те дали согласие на это;
информация, которая отражает финансовое положение, финансовые результаты уже входит в КФО, которую составляет другая компания, входящая в группу.
Важно, что право не составлять КФО не будет распространяться на компании, которые обязаны это делать в силу других федеральных законов. Также от отчетности не освободят акционерные общества, акции которых в федеральной собственности, а также государственные унитарные и федеральные предприятия.
