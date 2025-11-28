❔ Что делать, если налоговая не учла льготу
Для перерасчета в 2025 году налога на имущество физлиц за 2024 год нужно подать заявление и подтверждающие документы.
Если у физлица есть основания для перерасчета суммы налога, можно представить в налоговую по своему выбору соответствующее заявление.
Об этом сообщает ФНС в рубрике вопросов и ответов.
Также можно подать документы, подтверждающие наличие оснований для перерасчета. Это могут быть:
характеристики объекта налогообложения;
обоснованность применения налоговой ставки;
обоснованность применения налоговой льготы;
наличие оснований для освобождения от уплаты налога.
Если в налоговой нет таких документов, а налогоплательщик их не представил, то по информации, указанной в заявлении, соответствующие сведения запросят у уполномоченных органов.
Начать дискуссию