❔ Что делать, если налоговая не учла льготу

Для перерасчета в 2025 году налога на имущество физлиц за 2024 год нужно подать заявление и подтверждающие документы.

Если у физлица есть основания для перерасчета суммы налога, можно представить в налоговую по своему выбору соответствующее заявление.

Об этом сообщает ФНС в рубрике вопросов и ответов.

Также можно подать документы, подтверждающие наличие оснований для перерасчета. Это могут быть:

характеристики объекта налогообложения;

обоснованность применения налоговой ставки;

обоснованность применения налоговой льготы;

наличие оснований для освобождения от уплаты налога.

Если в налоговой нет таких документов, а налогоплательщик их не представил, то по информации, указанной в заявлении, соответствующие сведения запросят у уполномоченных органов.