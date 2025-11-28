Минэкономразвития рассчитывает собрать туристический налог на 5 млрд рублей

Ожидается, что полученные деньги местные власти направят на улучшение туристической инфраструктуры и внешнего облика городов.

Заместитель министра Минэкономразвития Дмитрий Вахруков рассказал, что итогам 2025 года поступления от туристического налога будут около 5 млрд рублей.

«По нашим оценкам, около 5 млрд рублей в этом году сбор туристического налога составит в муниципалитетах», — сказал Вахруков.

Сейчас турналог ввели более 60 субъектов РФ и около 3 тыс. муниципалитетов. Власти считают, что средства, полученные от туристического налога, должны идти на повышение комфорта туристов и улучшение городской среды.

