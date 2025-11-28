🏠 Должен ли собственник гостевого дома платить туристический налог

Турналог нужно платить, если гостевой дом оказывает услуги по временному размещению, а также входит в реестр классифицированных средств размещения.

В чате ФНС появился вопрос о туристическом налоге: нужно ли ИП-собственнику гостевого дома сдавать декларации по турналогу и уплачивать сам налог.

Представитель ФНС объяснил, что если гостевой дом соответствует требованиям ст. 4 Федерального закона от 07.06.2025 № 127-ФЗ, он должен быть включен в реестр средств размещения.

«Таким образом, туристический налог исчисляется в случае соблюдения двух условий одновременно: в средстве размещения (гостевом доме) оказываются услуги по временному проживанию;

и указанное средство размещения (гостевой дом) включено в реестр классифицированных средств размещения», — сказано в чате ФНС.

Согласно закону, гостевой дом должен:

находиться на земельном участке для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства;

не быть самовольной постройкой по решению органов местного самоуправления или суда;

по праву собственности принадлежать физлицу, информация об этом должна быть внесена в ЕГРН;

соответствовать иным требованиям Положения о классификации гостевых домов.