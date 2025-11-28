🏠 Должен ли собственник гостевого дома платить туристический налог
В чате ФНС появился вопрос о туристическом налоге: нужно ли ИП-собственнику гостевого дома сдавать декларации по турналогу и уплачивать сам налог.
Представитель ФНС объяснил, что если гостевой дом соответствует требованиям ст. 4 Федерального закона от 07.06.2025 № 127-ФЗ, он должен быть включен в реестр средств размещения.
«Таким образом, туристический налог исчисляется в случае соблюдения двух условий одновременно:
в средстве размещения (гостевом доме) оказываются услуги по временному проживанию;
и указанное средство размещения (гостевой дом) включено в реестр классифицированных средств размещения», — сказано в чате ФНС.
Согласно закону, гостевой дом должен:
находиться на земельном участке для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства;
не быть самовольной постройкой по решению органов местного самоуправления или суда;
по праву собственности принадлежать физлицу, информация об этом должна быть внесена в ЕГРН;
соответствовать иным требованиям Положения о классификации гостевых домов.
