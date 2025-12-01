🔥 Научитесь составлять финансовую отчетность на онлайн-тренажерах: решайте самые сложные задачи и сразу разбирайте ошибки

Составлять отчетность можно только на практике, поэтому мы обновили курс «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» и добавили в него онлайн-тренажеры. После прохождения модуля вы будете составлять отчет и автоматически получать обратную связь — определите пробелы в знаниях, чтобы избежать ошибок в работе.

Наш курс профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» на 70% состоит из практики. Раньше в программе было много шаблонов договоров и форм отчетности, а также инструкции, но все это — подсказки. Практическая часть состояла из письменных работ, которые проверяет куратор. Но мы придумали, как сделать отработку навыков быстрее и эффективнее и разработали специальные онлайн-тренажеры.

Что такое онлайн-тренажер — как работает и зачем нужен

Онлайн-тренажер — это обучающий инструмент, который позволяет отрабатывать новые навыки прямо на сайте. Вы решаете реальные задачи бухгалтера — формируете проводки, заполняете отчетность для налоговой и СФР. Система мгновенно проверяет ответы, подсвечивает ошибки и показывает правильное решение.

Для обучения доступны два режима:

«Обучение» — можно бесконечно тренироваться и отрабатывать навыки, пока все не станет идеально.

«Экзамен» — дает возможность проверить себя, попасть в таблицу лидеров и увидеть свой прогресс в реальном времени.

Как устроен процесс

После прохождения модуля вы будете получать вводные данные и составлять по ним отчеты, сдавать их и автоматически получать обратную связь.

Интерактивное задание «Анализ отчета о прибылях и убытках (ОПиУ)»

Пример онлайн-тренажера на курсе профпереподготовки «Клерка»

Вы получаете подробный отчет о сделанных ошибках, можете вернуться к уроку, чтобы повторить материал и закрыть пробелы в знаниях.

Испытайте новый инструмент в деле на курсе профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя».

Вы научитесь собирать и анализировать данные о финансовых потоках, применять нейросети для работы с большим объемом информации, делать финансовые прогнозы и выводы, узнаете, как визуализировать результаты в виде понятных отчетов и графиков. Сможете делать выводы на основе финансовой отчетности и принимать решения на основе данных.

У вас будут все необходимые знания и инструменты, чтобы в 2026 году начать карьеру в сфере финансов и вырасти до финансового директора с зарплатой от 200 000 рублей в месяц.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

