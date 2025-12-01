ВТБ поднял ставки по вкладам до 16% годовых

Предложение доступно как новым клиентам ВТБ, так и действующим.

С 1 декабря 2025 года ВТБ поднял максимальную ставку по вкладам на 4 и 6 месяцев до 16% годовых.

Получить выгодные условия могут как действующие клиенты банка, так и новые вкладчики.

«Наши клиенты смогут накопить на свои финансовые цели с выгодой уже в следующем году», — сказал руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Клиенты, которые заключили договор по программе долгосрочных сбережений (ПДС) с НПФ ВТБ, смогут открыть вклад «Двойная выгода», где максимальная ставка в линейке срочных вкладов 26% годовых. Минимальная сумма вклада 30 тыс. рублей, а максимальная не должна быть больше первоначальной суммы взноса в ПДС. Вклад откроют на срок 3, 6 или 12 месяцев.