🙋 Число женщин среди предпринимателей выросло на 6% за 2025 год

Чаще всего женщины открывают свой бизнес в сфере образования. Больше всего предпринимательниц в Республике Тыва — их 58,6% от всех бизнесменов.

В сентябре 2025 года число женщин-предпринимателей в России превысило 43%. За год показатель увеличился на 6%.

Количество предпринимательниц с детьми больше всего в возрастной группе 35-44 года — их 41%, на втором месте — женщины 25-34 лет (35%), на третьем — 45-54 лет (23%). Об этом сказано в исследовании СберАналитики ко Дню Матери.

Лидерами по количество женщин-предпринимателей стали республики Тыва (58,6%) и Бурятия (52,6%). Также высокие показатели в Хакасии (48,3%), Карачаево-Черкесии (48,1%), Калмыкии (47,6%), на Алтае (47,6%).

«Стабильный рост доли женщин-предпринимателей показывает зрелость экономики», — сказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

63% успешных предпринимательниц находятся в возрастной категории от 35 до 54 лет. 15,5% приходится на молодежь от 18 до 34 лет.

В основном женщины занимаются своим делом в сфере образования (71,8%), здравоохранения (65,7%), торговли (51%), культуры, спорта и развлечений (49,9%), а также в общепите и гостиничном бизнесе (49,6%).