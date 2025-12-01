Многодетные матери могут с 1 декабря 2025 подавать в СФР заявления на перерасчет пенсии
При оформлении пенсии многодетным матерям с 2026 года будут учитывать всех детей без ограничений.
То есть растут периоды ухода за пятым, шестым и всеми следующими детьми.
Новые правила распространили не только на женщин, которые выходят на пенсию с 2026 года, но и на многодетных тех, кто уже получает пенсии.
СФР уже открыл прием заявлений о перерасчете пенсии. Начиная с 1 декабря подать заявление можно:
в отделении Соцфонда;
на Госуслугах.
К заявлению можно приложить данные о детях.
Пенсию пересчитают с учетом периодов ухода, которые не были учтены ранее.
Повышенную выплату многодетные матери начнут получать с нового года. По заявлениям, поданным в декабре, перерасчет страховой пенсии проведут с января 2026 года.
