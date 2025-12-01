ЦОК КПП БСН 14.08 Мобильная
Пенсии

Многодетные матери могут с 1 декабря 2025 подавать в СФР заявления на перерасчет пенсии

С 2026 года учтут периоды ухода за всеми детьми без ограничений.

При оформлении пенсии многодетным матерям с 2026 года будут учитывать всех детей без ограничений.

То есть растут периоды ухода за пятым, шестым и всеми следующими детьми.

Новые правила распространили не только на женщин, которые выходят на пенсию с 2026 года, но и на многодетных тех, кто уже получает пенсии.

СФР уже открыл прием заявлений о перерасчете пенсии. Начиная с 1 декабря подать заявление можно:

  • в отделении Соцфонда;

  • на Госуслугах.

К заявлению можно приложить данные о детях.

Пенсию пересчитают с учетом периодов ухода, которые не были учтены ранее.

Повышенную выплату многодетные матери начнут получать с нового года. По заявлениям, поданным в декабре, перерасчет страховой пенсии проведут с января 2026 года.

