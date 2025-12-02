📃 Порядок выдачи справки для налоговых вычетов не регламентирован

Справку для социального вычета по НДФЛ можно отправить по электронной почте.

Может ли медицинское учреждение отправить пациенту справку об оплате медицинских услуг за 2024 год по электронной почте, спросили в чате ФНС.

«Порядок взаимодействия с налогоплательщиками, в том числе по вопросам передачи справок, необходимых для предоставления социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, не регламентируется нормативно-правовыми актами, изданными ФНС», – ответили налоговики.

Поэтому порядок взаимодействия компания может определить самостоятельно.