🙏 Для малых предпринимателей Арктики просят смягчить пороги УСН

В Госсовете обсудили порог 40 млн на 2026 год, 30 – на 2027-й и 20 млн на 2028 год.

Лимит доходов на УСН, который с 2026 года снизят с 60 млн до 20 млн рублей, просят снижать более плавно для предпринимателей субъектов Арктической зоны. Это обсуждали в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика».

«В 2026 году мы предлагаем сделать порог в 40 млн, в 2027 — 30 млн, и в 2028 году — 20 млн рублей», — сказала министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.

Лимит в 20 млн рублей был выбран исходя из аналитических данных по всем субъектам АЗРФ и затронет более 50% малых и средних предпринимателей, работающих в Арктике.

Из-за высоких цен на товары и услуги эта граница достигается гораздо быстрее, чем в более южных регионах. К 2028 году, когда закончится переход к новому налоговому порогу в 10 млн рублей, дополнительная нагрузка на МСП составит порядка 6 млрд рублей, что приведет к удорожанию жизни в Арктике.

«Уже сейчас в Арктической зоне РФ одна из самых высоких налоговых нагрузок в стране. Если брать сферу торговли, то это выше на 10% от выручки, чем в среднем по России», — добавила Говор.

Глава комиссии Госсовета губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил рассмотреть изменения по итогам первого квартала 2026 года.

Нет сомнений, что идет ухудшение положения малого предпринимательства на северных территориях, добавил он.

