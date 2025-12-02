При личной регистрации ККТ не обязательно ходить дважды

Есть несколько способов регистрации кассы. При личном посещении достаточно подать заявление.

Ситуация: предприниматель не может зарегистрировать ККТ через личный кабинет ИП или через банк из-за сбоев в ЛК. Поэтому спросил в чате ФНС – можно ли это сделать через Госуслуги или при личном посещении. И если регистрировать лично, нужно ли идти два раза.

Зарегистрировать ККТ можно через:

ЛК налогоплательщика;

отделение налоговой;

Госуслуги;

ОФД или производителя ККТ.

При личном посещении в случае упрощенной регистрации достаточно подать заявление, уточнили налоговики.

Вручение карточки регистрации ККТ можно отслеживать через ЛК налогоплательщика.

