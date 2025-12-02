При личной регистрации ККТ не обязательно ходить дважды
Ситуация: предприниматель не может зарегистрировать ККТ через личный кабинет ИП или через банк из-за сбоев в ЛК. Поэтому спросил в чате ФНС – можно ли это сделать через Госуслуги или при личном посещении. И если регистрировать лично, нужно ли идти два раза.
Зарегистрировать ККТ можно через:
ЛК налогоплательщика;
отделение налоговой;
Госуслуги;
ОФД или производителя ККТ.
При личном посещении в случае упрощенной регистрации достаточно подать заявление, уточнили налоговики.
Вручение карточки регистрации ККТ можно отслеживать через ЛК налогоплательщика.
