Курсы валют

💲Доллар продолжает падать — уже до 77 рублей!

Банк России установил курс доллара США в 77,7 рубля, евро стоит 90,3. Юань упал ниже 10 рублей.

На 2 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,7 рубля, курс евро — 90,8.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 2 декабря 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

77,7027 рубля

Евро

90,3438 рубля

Юань

10,9581 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 2 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 1 декабря 2025 года, курс доллара был 78,2284 рубля, евро — 90,8190, юаня — 11,0211.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что в первом квартале 2026 года рубль ослабнет, а доллар будет торговаться за 90 рублей. Также он добавил, что, если бы не текущий курс, инфляция могла бы быть не 7%, а около 9%. То есть укрепление рубля все же оказывает позитивное влияние.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

