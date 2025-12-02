💬 Депутат Горелкин обещает ускорение «крайних мер» в отношении WhatsApp
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что владельцы мессенджера WhatsApp1 не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют.
По его словам, компания никак не отреагировала на заявление Роскомнадзора.
«Впрочем, когда полная блокировка WhatsApp1 случится, думаю, будет выпущен какой-то душеспасительный пресс-релиз в духе “мы не понимаем, что власти России от нас хотят” – исключительно, чтобы оправдаться перед пользователями из других стран», — написал Горелкин.
Он не исключает, что мессенджер заблокируют и в других странах, не дожидаясь новых утечек на фоне попустительского отношения к соблюдению локального законодательства.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Ох, и подгорело него... У депутата Горелкина...