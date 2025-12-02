💬 Депутат Горелкин обещает ускорение «крайних мер» в отношении WhatsApp

Компания не отреагировала на заявление Роскомнадзора, поэтому можно ожидать полной блокировки.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что владельцы мессенджера WhatsApp1 не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют.

По его словам, компания никак не отреагировала на заявление Роскомнадзора.

«Впрочем, когда полная блокировка WhatsApp1 случится, думаю, будет выпущен какой-то душеспасительный пресс-релиз в духе “мы не понимаем, что власти России от нас хотят” – исключительно, чтобы оправдаться перед пользователями из других стран», — написал Горелкин.

Он не исключает, что мессенджер заблокируют и в других странах, не дожидаясь новых утечек на фоне попустительского отношения к соблюдению локального законодательства.