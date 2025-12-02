Стало известно, кто получит две пенсии в декабре 2025

Те, кто получает выплаты в начале месяца, в декабре получат пенсии два раза.

Некоторые пенсионеры получат в декабре две пенсии, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Уже в конце декабря 2025 года начнут получать пенсии те, кто получают в начале месяца, в проиндексированном виде. Это коснется и работающих, и неработающих пенсионеров», — заявил депутат.

Он напомнил, что при формировании бюджета был заложен индекс 7,6%, он и будет использован для индексаций.

Изменение графика связано с новогодними каникулами и с тем, что пенсии платят не всем в один день – то есть кто-то получает их в начале месяца.

Этим пенсионерам с учетом того, что в начале января праздники, пенсии придут в конце декабря уже в проиндексированном виде, уточнил Нилов.