Что изменится в НДС, УСН, налоге на прибыль и взносах в 2026 году — экстренный вебинар уже сегодня!
2026 год принесет масштабные налоговые изменения: новые ставки НДС, лимиты по УСН, правила для налога на прибыль – все это требует от бухгалтера и бизнеса заблаговременной подготовки.
На бесплатном вебинаре «Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах» мы не просто перечислим нововведения, а дадим пошаговые инструкции: как скорректировать договоры, пересчитать лимиты и избежать штрафов. Он состоится уже сегодня, 2 декабря в 15:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
1. Специальные налоговые режимы:
лимиты доходов для работы на УСН и ПСН;
исключение из состава доходов процентов по банковским вкладам ИП;
расширение перечня расходов, признаваемых на УСН;
порядок применения пониженных ставок на УСН.
2. НДС:
переход на новую ставку НДС:
что важно учесть при заключении новых договоров;
порядок применения новой ставки с учетом условий переходящих договоров и дополнительных соглашений.
Изменения в льготах.
3. НДС на УСН:
лимиты для освобождения от НДС и выбора ставок налога с 01.01.2026 г.;
возможность однократного отказа от специальной ставки в течение первого года работы с НДС;
начисления и вычеты по переходящим договорам;
в каких случаях и как восстановить вычеты НДС.
4. Налог на прибыль.
5. Страховые взносы.
6. Ключевые новости налогового администрирования.
Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
Начать дискуссию