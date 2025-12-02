Что изменится в НДС, УСН, налоге на прибыль и взносах в 2026 году — экстренный вебинар уже сегодня!

Экстренный разбор изменений в НК 2 ноября 2025 года. Переходим на новые ставки, лимиты и правила без ошибок и потерь.

2026 год принесет масштабные налоговые изменения: новые ставки НДС, лимиты по УСН, правила для налога на прибыль – все это требует от бухгалтера и бизнеса заблаговременной подготовки.

На бесплатном вебинаре «Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах» мы не просто перечислим нововведения, а дадим пошаговые инструкции: как скорректировать договоры, пересчитать лимиты и избежать штрафов. Он состоится уже сегодня, 2 декабря в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Специальные налоговые режимы:

лимиты доходов для работы на УСН и ПСН;

исключение из состава доходов процентов по банковским вкладам ИП;

расширение перечня расходов, признаваемых на УСН;

порядок применения пониженных ставок на УСН.

2. НДС:

переход на новую ставку НДС: что важно учесть при заключении новых договоров;

порядок применения новой ставки с учетом условий переходящих договоров и дополнительных соглашений.

Изменения в льготах.

3. НДС на УСН:

лимиты для освобождения от НДС и выбора ставок налога с 01.01.2026 г.;

возможность однократного отказа от специальной ставки в течение первого года работы с НДС;

начисления и вычеты по переходящим договорам;

в каких случаях и как восстановить вычеты НДС.

4. Налог на прибыль.

5. Страховые взносы.

6. Ключевые новости налогового администрирования.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!