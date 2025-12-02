Парковки возле дома должны быть бесплатными — этого будут добиваться депутаты Госдумы
1 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому в жилых зонах запретят организовывать платные парковки.
Действующие законы разрешают региональным властям запрещать платные парковки на определенных территориях, в том числе на участках, которые относятся к общему имуществу многоквартирных домов. Однако дискреционное право привело к возникновению социальных конфликтов и споров о допустимости платных парковок около жилых домов.
Например, в 2025 году в жилых районах Москвы были многочисленные протесты и обращения в органы власти. Собственники заявляли, что взимание платы за парковку выглядит как финансовое обременение за пользование своим же имуществом.
«Введение платных парковок в жилых зонах без предоставления соответствующих гарантий для жителей не решает проблему транспортных заторов и служит дополнительным финансовым бременем, которое несправедливо ложится на граждан», — сказано в пояснительной записке.
Поэтому законопроект предлагает на федеральном уровне ввести требование о бесплатных парковках на территориях, которые прилегают к жилым домам.
Если проект примут, он вступит в силу с момента официальной публикации.
