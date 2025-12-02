Парковки возле дома должны быть бесплатными — этого будут добиваться депутаты Госдумы

Сейчас платные парковки возле жилых домов выглядят как финансовое обременение собственников за пользованием своим имуществом. Депутаты считают, что это несправедливо, поэтому хотят на федеральном уровне сделать все парковки около жилых комплексов бесплатными.

1 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому в жилых зонах запретят организовывать платные парковки.

Действующие законы разрешают региональным властям запрещать платные парковки на определенных территориях, в том числе на участках, которые относятся к общему имуществу многоквартирных домов. Однако дискреционное право привело к возникновению социальных конфликтов и споров о допустимости платных парковок около жилых домов.

Например, в 2025 году в жилых районах Москвы были многочисленные протесты и обращения в органы власти. Собственники заявляли, что взимание платы за парковку выглядит как финансовое обременение за пользование своим же имуществом.

«Введение платных парковок в жилых зонах без предоставления соответствующих гарантий для жителей не решает проблему транспортных заторов и служит дополнительным финансовым бременем, которое несправедливо ложится на граждан», — сказано в пояснительной записке.

Поэтому законопроект предлагает на федеральном уровне ввести требование о бесплатных парковках на территориях, которые прилегают к жилым домам.

Если проект примут, он вступит в силу с момента официальной публикации.