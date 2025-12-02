Останина: маткапитал на первого ребенка не отменят

По мнению экспертов, перенос выплаты материнского капитала со второго ребенка на первого привел к снижению числа вторых рождений. Но изменений пока не будет.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина опровергла информацию об отмене маткапитала на первого ребенка.

«Утверждать, что материнский капитал отменят на первого ребенка, нет. Никто не покушается на то, чтобы отменять маткапитал на первого ребенка», — сказала депутат.

Она объяснила, что на парламентских слушаниях обсуждали предложения специалистов и демографов. Эксперты указали, что перенос выплаты материнского капитала со второго ребенка на первого привел к снижению числа вторых рождений.

По мнению Останиной, нужно оставить выплату на первого ребенка, добавить на второго, платить на третьего, четвертого и пятого. Тогда это будет мотивирующей мерой.

Она добавила, что меры семейной поддержки будут только расширяться.

Напомним – в 2025 году сумма сертификата на первого ребенка составляет 690 тыс. рублей, а на второго можно дополнительно получить почти 222 тыс.

С 2026 года выплата вырастет до 737,2 тыс. на первого ребенка и до 974,1 тыс. на второго.