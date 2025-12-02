😬 Исследование: большинство МСП считают налоговые изменения 2026 несущественными
Большинство субъектов малого и среднего бизнеса назвали изменения в налогообложении и повышение НДС с 20% до 22% несущественным.
Такие результаты получили при исследовании индекса RSBI, который публикуют ПСБ, «Опора России» и Аналитический центр НАФИ.
«Большинство МСП оценивает влияние грядущих изменений налогообложения и повышение НДС как несущественное.
Чуть более трети МСП оценивает влияние изменений на бизнес как существенное — 37% компаний сообщают, что пересмотрят свои планы», — говорится в исследовании.
Наиболее восприимчив к изменениям микро- и малый бизнес, где много компаний, которым придется в ближайшие пару лет перейти на уплату НДС.
В целом бизнес хорошо информирован об изменениях в налоговой системе 2026 года.
62% опрошенных сказали, что хорошо понимают характер изменений и провели оценку их влияния на бизнес. Еще 27% в курсе изменений, но не оценивали их влияние.
Недостаточно ясно представляют себе суть изменений 7% МСП, и только 4% вообще не в курсе нововведений с 2026 года.
Всего в рамках индекса RSBI опросили 1 781 предпринимателя.
Интересно, как вопрос ставился? Если типа "существенны ли 2% относительно 120 при условии, что вы без НДС?", то может быть.
И просят добавки.
Какие милые исследования! Мне только всегда интересно кого опрашивали, чтобы узнать мнение вот прям большинства?