Налоговые изменения 2026

😬 Исследование: большинство МСП считают налоговые изменения 2026 несущественными

В исследовании индекса RSBI от ПСБ, «Опоры России» и центра НАФИ только 37% предпринимателей назвали существенными поправки в НК РФ.

Большинство субъектов малого и среднего бизнеса назвали изменения в налогообложении и повышение НДС с 20% до 22% несущественным.

Такие результаты получили при исследовании индекса RSBI, который публикуют ПСБ, «Опора России» и Аналитический центр НАФИ.

«Большинство МСП оценивает влияние грядущих изменений налогообложения и повышение НДС как несущественное.

Чуть более трети МСП оценивает влияние изменений на бизнес как существенное — 37% компаний сообщают, что пересмотрят свои планы», — говорится в исследовании.

Наиболее восприимчив к изменениям микро- и малый бизнес, где много компаний, которым придется в ближайшие пару лет перейти на уплату НДС.

В целом бизнес хорошо информирован об изменениях в налоговой системе 2026 года.

62% опрошенных сказали, что хорошо понимают характер изменений и провели оценку их влияния на бизнес. Еще 27% в курсе изменений, но не оценивали их влияние.

Недостаточно ясно представляют себе суть изменений 7% МСП, и только 4% вообще не в курсе нововведений с 2026 года.

Всего в рамках индекса RSBI опросили 1 781 предпринимателя. 

Комментарии

6
  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Интересно, как вопрос ставился? Если типа "существенны ли 2% относительно 120 при условии, что вы без НДС?", то может быть.

  • Reaver

    И просят добавки.

  • Мария
    Бухгалтер

    Какие милые исследования! Мне только всегда интересно кого опрашивали, чтобы узнать мнение вот прям большинства?

