😬 Исследование: большинство МСП считают налоговые изменения 2026 несущественными

В исследовании индекса RSBI от ПСБ, «Опоры России» и центра НАФИ только 37% предпринимателей назвали существенными поправки в НК РФ.

Большинство субъектов малого и среднего бизнеса назвали изменения в налогообложении и повышение НДС с 20% до 22% несущественным.

Такие результаты получили при исследовании индекса RSBI, который публикуют ПСБ, «Опора России» и Аналитический центр НАФИ.

«Большинство МСП оценивает влияние грядущих изменений налогообложения и повышение НДС как несущественное. Чуть более трети МСП оценивает влияние изменений на бизнес как существенное — 37% компаний сообщают, что пересмотрят свои планы», — говорится в исследовании.

Наиболее восприимчив к изменениям микро- и малый бизнес, где много компаний, которым придется в ближайшие пару лет перейти на уплату НДС.

В целом бизнес хорошо информирован об изменениях в налоговой системе 2026 года.

62% опрошенных сказали, что хорошо понимают характер изменений и провели оценку их влияния на бизнес. Еще 27% в курсе изменений, но не оценивали их влияние.

Недостаточно ясно представляют себе суть изменений 7% МСП, и только 4% вообще не в курсе нововведений с 2026 года.

Всего в рамках индекса RSBI опросили 1 781 предпринимателя.