В 2026-2027 годах бизнес сможет получать выплаты от государства в цифровых рублях

Власти хотят, чтобы цифровой рубль использовался не только в бюджетном процессе, но и в трансграничных расчетах.

Национальная модель целевых условий ведения бизнеса, которая описана в распоряжении правительства от 29 ноября 2025 года № 3523-р, предусматривает поэтапный допуск банков и юридических лиц к операциям с цифровым рублем.

Уже в 2026-2027 годах предприниматели смогут получать выплаты из бюджета в цифровом рубле.

С 2026 по 2030 год ведомства будут работать над тем, чтобы бизнес смог проводить трансграничные расчеты в цифровых валютах центральных банков с использованием платформы ЦБ цифрового рубля.

Для решения этих задач Минфину, Росфинмониторингу, Центробанку, Казначейству и другим заинтересованным ведомствам предстоит подготовить федеральные законы, ведомственные и иные акты.

Кроме того, с 2026 по 2030 годы государство будет повышать доступность сервисов платежной системы Банка России и наращивать конкуренцию на рынке платежных услуг — чтобы они стали доступны и выгодны пользователям.

Также в планах масштабировать сервис выставления электронных платежных счетов между юридическими лицами с использованием Системы быстрых платежей (СБП).