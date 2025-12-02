⚡️ Итоги дня: банкир посвятил пьесу инфляции и «пакту» Центробанка с Правительством, Долину пригласили в Госдуму, работодатели стали чаще обучать детей сотрудников

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов написал пьесу о «тайном пакте» ЦБ. Она называется «Инфляция, или сон в зимнюю ночь». «Полагаю, что летом 2025 года между ЦБ и исполнительной властью заключен негласный пакт», — объяснил Пьянов.

Ozon запустил сервис с избранными брендами fashion-сегмента. Ассортимент «Ozon Селект» отбирали вручную — это трендовые вещи среднего и премиального ценовых сегментов.

Певицу Ларису Долину пригласили принять участие в круглом столе в Госдуме 17 декабря 2025 года. Темой заседания заявлено «Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок».

Бизнес все чаще организует программы профессиональной подготовки для детей сотрудников. В 2022 году количество таких работодателей составляло 5%, а к концу 2025 года — втрое больше.

Азиатские рестораны лидируют по числу закрытий в российских торговых центрах. За год их стало меньше на 30%.

«Зимнее яйцо» Фаберже, которое принадлежало Николаю II, выставили на аукцион Christie’s. Цена составляет 20 млн фунтов стерлингов (26 млн долларов).

Авиакомпания S7 отменила сервисный сбор при покупке авиабилетов пассажирами из числа инвалидов, сопровождающих и многодетных семей после вмешательства прокуратуры.

Комитет Госдумы по просвещению одобрил продление эксперимента по расширению возможностей ГИА-9 до 2029 года. Его задача — сформировать индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка, дать возможность для роста и профессионального развития.

DeepSeek запустил модели нейросетей, которые решают международные олимпиады по программированию и математике «на золотую медаль».

С января по октябрь у россиян украли не менее 1,6 млрд рублей с помощью вредоносного программного обеспечения NFCGate, которое позволяет дистанционно управлять чужим смартфоном и делать виртуальные клоны банковских карт.

Telegram запустил конкурс на дизайн Telegram Nodes — это будут рабочие пространства, организованные внутри мессенджера в стиле Slack или Discord (доступ к Discord ограничен из-за нарушений требования российского законодательства).

Администрация Telegram за 1 декабря 2025 года заблокировала более 509 тыс. каналов и групп, нарушающих его политику. По данным на 2 декабря, в 2025 году заблокировано более 38,9 млн каналов.

Китай вводит налог на презервативы, пытаясь повысить рождаемость.