Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: банкир посвятил пьесу инфляции и «пакту» Центробанка с Правительством, Долину пригласили в Госдуму, работодатели стали чаще обучать детей сотрудников

Подготовили обзор главных событий дня — 2 декабря 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Азиатские рестораны лидируют по числу закрытий в российских торговых центрах. За год их стало меньше на 30%.

  • Бизнес все чаще организует программы профессиональной подготовки для детей сотрудников. В 2022 году количество таких работодателей составляло 5%, а к концу 2025 года — втрое больше.

  • Певицу Ларису Долину пригласили принять участие в круглом столе в Госдуме 17 декабря 2025 года. Темой заседания заявлено «Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок».

  • Ozon запустил сервис с избранными брендами fashion-сегмента. Ассортимент «Ozon Селект» отбирали вручную — это трендовые вещи среднего и премиального ценовых сегментов. 

  • Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов написал пьесу о «тайном пакте» ЦБ. Она называется «Инфляция, или сон в зимнюю ночь». «Полагаю, что летом 2025 года между ЦБ и исполнительной властью заключен негласный пакт», — объяснил Пьянов.

Обложка к пьесе Дмитрия Пьянова о «тайном пакте» Центробанка и Правительства.

  • «Зимнее яйцо» Фаберже, которое принадлежало Николаю II, выставили на аукцион Christie’s. Цена составляет 20 млн фунтов стерлингов (26 млн долларов).

  • Авиакомпания S7 отменила сервисный сбор при покупке авиабилетов пассажирами из числа инвалидов, сопровождающих и многодетных семей после вмешательства прокуратуры.

  • Комитет Госдумы по просвещению одобрил продление эксперимента по расширению возможностей ГИА-9 до 2029 года. Его задача — сформировать индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка, дать возможность для роста и профессионального развития.

  • DeepSeek запустил модели нейросетей, которые решают международные олимпиады по программированию и математике «на золотую медаль».

  • С января по октябрь у россиян украли не менее 1,6 млрд рублей с помощью вредоносного программного обеспечения NFCGate, которое позволяет дистанционно управлять чужим смартфоном и делать виртуальные клоны банковских карт.

  • Telegram запустил конкурс на дизайн Telegram Nodes — это будут рабочие пространства, организованные внутри мессенджера в стиле Slack или Discord (доступ к Discord ограничен из-за нарушений требования российского законодательства).

  • Администрация Telegram за 1 декабря 2025 года заблокировала более 509 тыс. каналов и групп, нарушающих его политику. По данным на 2 декабря, в 2025 году заблокировано более 38,9 млн каналов. 

  • Китай вводит налог на презервативы, пытаясь повысить рождаемость.

  • Илон Маск анонсировал Третью мировую войну из-за «отстойных правительств во всем мире».

