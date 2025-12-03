🙀 Депутаты намерены уничтожить теневой рынок по разведению домашних животных

2 декабря 2025 года в Госдуму внесли депутатский законопроект для борьбы с теневым рынком «размножения» домашних животных. Также это остановит пополнение популяции животных без владельцев.

Законопроект предлагает регулировать деятельность в области разведения животных с активным использованием существующих некоммерческих организаций заводчиков животных.

На федеральном уровне закрепят определения ключевых понятий в области разведения животных — таких как «заводчик животных», «разведение животных», «свидетельство о происхождении» и прочих.

Функцию по ведению учета заводчиков по каждому виду животных будет выполнять НКО, ведущая деятельность на территории более половины субъектов РФ и имеющая там свои структурные подразделения — организации, отделения или филиалы и представительства. Ее будет определять уполномоченный Правительством федеральный орган исполнительной власти в области обращения с животными на основании соответствия установленным критериям.

«Такой порядок позволит осуществлять учет централизовано, придерживаясь единых правил, стандартов, а также осуществлять постоянный обмен информацией с органами государственной власти, что невозможно реализовать при наличии нескольких операторов данных. При этом указанные функции могут осуществлять и иные некоммерческие организации, однако ответственность за аутентичность данных будет нести только одна организация, что позволит избежать смешения данных», — сказано в пояснительной записке.

По данным единого реестра субъектов МСП, деятельность в сфере разведения животных (за исключением сельскохозяйственных) ведут около 3 979 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ожидается, что изменения упорядочат деятельность заводчиков и будут способствовать формированию морально-нравственных норм и ответственного обращения с животными.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.