💲 Курс евро упал до 89 рублей
Банк России установил курс доллара США в 77,7 рубля, евро стоит 89,8.
На 3 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,4 рубля, курс евро — 89,8.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 3 декабря 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
77,4631 рубля
Евро
89,8514 рубля
Юань
10,9251 рубля
Для сравнения, 2 декабря 2025 года курс доллара был 77,7027 рубля, евро — 90,3438, юаня — 10,9581.
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что сейчас курс рубля «ненастоящий», а в России образовалась серьезная проблема с его формированием.
«За последние 15 лет не помню другого такого момента, чтобы бизнес был так широко и глубоко уверен, что «курс ненастоящий», — заявил Пьянов.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Начать дискуссию