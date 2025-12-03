💲 Курс евро упал до 89 рублей

На 3 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,4 рубля, курс евро — 89,8.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 3 декабря 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 77,4631 рубля Евро 89,8514 рубля Юань 10,9251 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 3 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 2 декабря 2025 года курс доллара был 77,7027 рубля, евро — 90,3438, юаня — 10,9581.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что сейчас курс рубля «ненастоящий», а в России образовалась серьезная проблема с его формированием.

«За последние 15 лет не помню другого такого момента, чтобы бизнес был так широко и глубоко уверен, что «курс ненастоящий», — заявил Пьянов.

