Курсы валют

💲 Курс евро упал до 89 рублей

Банк России установил курс доллара США в 77,7 рубля, евро стоит 89,8.

На 3 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,4 рубля, курс евро — 89,8.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 3 декабря 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

77,4631 рубля

Евро

89,8514 рубля

Юань

10,9251 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 3 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 2 декабря 2025 года курс доллара был 77,7027 рубля, евро — 90,3438, юаня — 10,9581.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что сейчас курс рубля «ненастоящий», а в России образовалась серьезная проблема с его формированием.

«За последние 15 лет не помню другого такого момента, чтобы бизнес был так широко и глубоко уверен, что «курс ненастоящий», — заявил Пьянов.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

